Hochrechnung 23.01.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit BNP Paribas-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,09 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,321 BNP Paribas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 88,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105,06 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BNP Paribas betrug jüngst 94,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

