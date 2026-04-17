BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Lohnende BNP Paribas-Investition? 17.04.2026 10:03:58

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,890 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,96 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 16.04.2026 auf 90,44 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 70,96 Prozent.

BNP Paribas war somit zuletzt am Markt 100,52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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