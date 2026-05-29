EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit BNP Paribas-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,83 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,302 BNP Paribas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2026 auf 91,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,43 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BNP Paribas betrug jüngst 101,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at