BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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BNP Paribas-Investition im Blick 18.09.2026 10:04:01

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden BNP Paribas-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 78,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,757 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers auf 103,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 323,89 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 323,89 EUR entspricht einer Performance von +32,39 Prozent.

Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich zuletzt auf 113,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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