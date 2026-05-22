EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der BNP Paribas-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 45,72 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 218,747 BNP Paribas-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 89,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 503,45 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 19 503,45 EUR, was einer positiven Performance von 95,03 Prozent entspricht.

BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 98,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at