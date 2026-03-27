EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden BNP Paribas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,42 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,303 BNP Paribas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.03.2026 188,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 81,87 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,55 Prozent angezogen.

Insgesamt war BNP Paribas zuletzt 90,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at