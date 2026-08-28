EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,807 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 691,76 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 27.08.2026 auf 100,66 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,18 Prozent angezogen.

BNP Paribas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 117,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at