BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Lukrativer BNP Paribas-Einstieg?
|
26.12.2025 10:03:34
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,80 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investierten, hätten nun 2,283 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 183,86 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 24.12.2025 auf 80,52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,86 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas bezifferte sich zuletzt auf 88,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
