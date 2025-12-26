BNP Paribas Aktie

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

Lukrativer BNP Paribas-Einstieg? 26.12.2025 10:03:34

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,80 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investierten, hätten nun 2,283 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 183,86 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 24.12.2025 auf 80,52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,86 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas bezifferte sich zuletzt auf 88,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen

18.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas S.A. 80,49 0,46% BNP Paribas S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

