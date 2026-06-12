EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren BNP Paribas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BNP Paribas-Anteile bei 56,32 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 177,557 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.06.2026 16 324,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,94 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 63,25 Prozent angezogen.

BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 101,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at