EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BNP Paribas-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.02.2025 wurde die BNP Paribas-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie betrug an diesem Tag 68,26 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investierten, hätten nun 146,499 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers auf 91,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 474,95 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 34,75 Prozent.

Insgesamt war BNP Paribas zuletzt 101,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at