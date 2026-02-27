EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BNP Paribas gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BNP Paribas-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das BNP Paribas-Papier bei 42,45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 235,571 BNP Paribas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 96,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 685,51 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 126,86 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas belief sich zuletzt auf 106,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at