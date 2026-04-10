BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Performance im Blick
|
10.04.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BNP Paribas-Anteile bei 57,23 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174,734 BNP Paribas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.04.2026 15 636,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,49 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 56,37 Prozent gesteigert.
BNP Paribas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 98,99 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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