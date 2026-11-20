Bei einem frühen BNP Paribas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,80 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,606 BNP Paribas-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 92,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 620,60 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,06 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für BNP Paribas eine Börsenbewertung in Höhe von 102,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at