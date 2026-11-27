BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Langfristige Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der BNP Paribas-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 55,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 180,865 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 393,56 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 26.11.2026 auf 90,64 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 63,94 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von BNP Paribas betrug jüngst 98,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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