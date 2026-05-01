BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Lukrativer BNP Paribas-Einstieg?
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01.05.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen
Am 01.05.2025 wurden BNP Paribas-Anteile an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74,29 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 134,608 BNP Paribas-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 011,04 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 30.04.2026 auf 89,23 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,11 Prozent.
Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 99,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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