BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Lukrativer BNP Paribas-Einstieg? 01.05.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 01.05.2025 wurden BNP Paribas-Anteile an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74,29 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 134,608 BNP Paribas-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 011,04 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 30.04.2026 auf 89,23 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,11 Prozent.

Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich jüngst auf 99,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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