EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BNP Paribas-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das BNP Paribas-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,17 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 1,296 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,78 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 05.03.2026 auf 87,03 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,78 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte BNP Paribas einen Börsenwert von 98,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at