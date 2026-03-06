BNP Paribas Aktie

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

BNP Paribas-Performance 06.03.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BNP Paribas-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das BNP Paribas-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,17 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 1,296 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,78 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 05.03.2026 auf 87,03 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,78 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte BNP Paribas einen Börsenwert von 98,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

23.02.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas S.A. 86,85 -1,17% BNP Paribas S.A.

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

