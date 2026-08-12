EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Danone-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Danone-Anteile letztlich bei 54,53 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,834 Danone-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,42 EUR, da sich der Wert eines Danone-Anteils am 11.08.2026 auf 67,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,42 Prozent erhöht.

Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at