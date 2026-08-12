Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Lohnende Danone-Anlage?
|
12.08.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Danone-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Danone-Anteile letztlich bei 54,53 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,834 Danone-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,42 EUR, da sich der Wert eines Danone-Anteils am 11.08.2026 auf 67,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,42 Prozent erhöht.
Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 4kclip / Shutterstock.com
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|67,20
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.