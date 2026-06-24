Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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Danone-Investition 24.06.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Danone-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Danone-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Danone-Aktie bei 57,08 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 175,193 Danone-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (67,62 EUR), wäre das Investment nun 11 846,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,47 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 42,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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