Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Lohnende Danone-Investition?
|
24.12.2025 10:03:46
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Danone-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Danone-Aktie an diesem Tag bei 64,06 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Danone-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,610 Danone-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 1 193,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 76,48 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 19,39 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Danone belief sich jüngst auf 49,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
