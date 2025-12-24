Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Danone-Investition? 24.12.2025 10:03:46

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Danone-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Danone-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Danone-Aktie an diesem Tag bei 64,06 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Danone-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,610 Danone-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 1 193,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 76,48 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 19,39 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Danone belief sich jüngst auf 49,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten