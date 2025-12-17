EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Danone-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Danone-Anteile bei 61,48 EUR. Bei einem Danone-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,626 Danone-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Danone-Papiers auf 76,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,21 EUR wert. Mit einer Performance von +25,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

