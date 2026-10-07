Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Frühes Investment
|
07.10.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Danone-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Danone-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 51,31 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Danone-Aktie investierten, hätten nun 194,894 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Danone-Anteile wären am 06.10.2026 11 463,65 EUR wert, da der Schlussstand 58,82 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,64 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 37,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|58,94
|0,31%
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