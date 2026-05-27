Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Langfristige Anlage
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27.05.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Danone-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Danone-Aktie bei 58,25 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Danone-Aktie investiert, befänden sich nun 17,167 Danone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 61,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,02 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 5,20 Prozent.
Danone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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