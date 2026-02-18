Danone Aktie

Lohnender Danone-Einstieg? 18.02.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Danone-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Danone-Anteile an diesem Tag 67,78 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 147,536 Danone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 72,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 687,52 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,88 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Danone bezifferte sich zuletzt auf 46,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

