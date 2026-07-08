Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Frühe Investition
|
08.07.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingefahren
Am 08.07.2025 wurde die Danone-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67,58 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Danone-Aktie investiert, befänden sich nun 14,797 Danone-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 095,00 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 07.07.2026 auf 74,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,50 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Danone belief sich jüngst auf 46,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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