Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Danone-Anlage im Blick
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20.05.2026 10:04:25
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Danone-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Danone-Papier 58,75 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Danone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,702 Danone-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,09 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 19.05.2026 auf 63,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 8,09 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Danone belief sich zuletzt auf 40,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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