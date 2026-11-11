Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Hochrechnung
|
11.11.2026 10:03:54
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Danone-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57,82 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,295 Danone-Papiere. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 10.11.2026 1 181,60 EUR wert, da der Schlussstand 68,32 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,16 Prozent vermehrt.
Danone war somit zuletzt am Markt 43,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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