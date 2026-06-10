EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Danone-Aktien verlieren können.

Danone-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,359 Danone-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,75 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 09.06.2026 auf 65,30 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,25 Prozent verringert.

Der Marktwert von Danone betrug jüngst 41,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at