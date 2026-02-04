EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Danone-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Danone-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Danone-Papier bei 54,10 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Danone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,848 Danone-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 70,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,91 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,91 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 44,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at