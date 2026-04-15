Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Frühes Investment
|
15.04.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Danone-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Danone-Anteile an diesem Tag bei 72,96 EUR. Bei einem Danone-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,706 Danone-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 67,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 925,71 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 7,43 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 43,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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