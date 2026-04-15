Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 15.04.2026 10:04:18

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Danone-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Danone-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Danone-Anteile an diesem Tag bei 72,96 EUR. Bei einem Danone-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,706 Danone-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 67,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 925,71 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 7,43 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 43,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

mehr Analysen
07:06 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Danone Buy UBS AG
07.04.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
07.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Danone Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 67,78 0,65% Danone S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen