Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Lohnender Danone-Einstieg?
|
05.08.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Danone-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 72,32 EUR. Bei einem Danone-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138,274 Danone-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (68,02 EUR), wäre das Investment nun 9 405,42 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 5,95 Prozent gleich.
Alle Danone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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