EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Danone-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Danone-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 72,32 EUR. Bei einem Danone-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138,274 Danone-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (68,02 EUR), wäre das Investment nun 9 405,42 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 5,95 Prozent gleich.

Alle Danone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at