EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Danone eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Danone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Danone-Papiers betrug an diesem Tag 61,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,175 Danone-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 20.10.2026 987,02 EUR wert, da der Schlussstand 61,02 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,30 Prozent vermindert.

Alle Danone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at