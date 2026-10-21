Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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Lohnender Danone-Einstieg? 21.10.2026 10:03:28

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Danone eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Danone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Danone-Papiers betrug an diesem Tag 61,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,175 Danone-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 20.10.2026 987,02 EUR wert, da der Schlussstand 61,02 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,30 Prozent vermindert.

Alle Danone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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