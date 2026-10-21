Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Lohnender Danone-Einstieg?
|
21.10.2026 10:03:28
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Danone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Danone-Papiers betrug an diesem Tag 61,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,175 Danone-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 20.10.2026 987,02 EUR wert, da der Schlussstand 61,02 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,30 Prozent vermindert.
Alle Danone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|13.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|62,18
|2,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.