EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Danone-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Danone-Aktie bei 64,36 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,554 Danone-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 94,62 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 22.09.2026 auf 60,90 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 5,38 Prozent gleich.

Am Markt war Danone jüngst 38,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at