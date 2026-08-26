Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Danone-Anlage unter der Lupe
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26.08.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danone von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurden Danone-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Danone-Papier an diesem Tag bei 66,54 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Danone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 150,292 Danone-Aktien. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 25.08.2026 9 835,12 EUR wert, da der Schlussstand 65,44 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,65 Prozent verkleinert.
Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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