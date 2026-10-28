Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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Frühe Investition 28.10.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danone von vor einem Jahr angefallen

EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danone von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Danone-Investment gewesen.

Am 28.10.2025 wurden Danone-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,06 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 128,107 Danone-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 893,93 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 27.10.2026 auf 61,62 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,06 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Danone eine Marktkapitalisierung von 39,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 4kclip / Shutterstock.com

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