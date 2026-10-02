Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Langfristige Anlage
|
02.10.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Engie (ex GDF Suez)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72,516 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 22,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 633,07 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 633,07 EUR entspricht einer Performance von +63,31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 57,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!