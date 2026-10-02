Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Langfristige Anlage 02.10.2026 10:04:08

EURO STOXX 50-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Engie (ex GDF Suez)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72,516 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 22,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 633,07 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 633,07 EUR entspricht einer Performance von +63,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 57,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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