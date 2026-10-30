EURO STOXX 50-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,32 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 750,751 Engie (ex GDF Suez)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 717,72 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 29.10.2026 auf 23,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,18 Prozent gesteigert.

Der Engie (ex GDF Suez)-Wert an der Börse wurde auf 59,92 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at