Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Engie (ex GDF Suez)-Investment
|
30.10.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,32 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 750,751 Engie (ex GDF Suez)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 717,72 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 29.10.2026 auf 23,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,18 Prozent gesteigert.
Der Engie (ex GDF Suez)-Wert an der Börse wurde auf 59,92 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
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