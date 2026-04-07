EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative EssilorLuxottica-Anlage? 07.04.2026 10:03:42

EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR feiertags-bedingt kein Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 167,58 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das EssilorLuxottica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,967 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 1 141,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 191,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,12 Prozent erhöht.

Am Markt war EssilorLuxottica jüngst 88,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nor Gal / Shutterstock.com

Nachrichten zu EssilorLuxottica

mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

mehr Analysen
02.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
01.04.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
01.04.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
23.03.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 195,05 2,42% EssilorLuxottica

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen