EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Lukrative EssilorLuxottica-Anlage?
|
07.04.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR feiertags-bedingt kein Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 167,58 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das EssilorLuxottica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,967 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 1 141,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 191,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,12 Prozent erhöht.
Am Markt war EssilorLuxottica jüngst 88,59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nor Gal / Shutterstock.com
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