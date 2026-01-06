EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen EssilorLuxottica-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EssilorLuxottica-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das EssilorLuxottica-Papier bei 233,00 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,429 EssilorLuxottica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 263,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,05 EUR wert. Damit wäre die Investition 13,05 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von EssilorLuxottica betrug jüngst 122,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at