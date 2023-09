EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes EssilorLuxottica-Investment abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden EssilorLuxottica-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 126,021 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Aktien wären am 11.09.2023 21 957,85 EUR wert, da der Schlussstand 174,24 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 119,58 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für EssilorLuxottica eine Börsenbewertung in Höhe von 78,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at