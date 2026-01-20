EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen EssilorLuxottica-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der EssilorLuxottica-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 123,56 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 80,935 EssilorLuxottica-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.01.2026 21 544,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 266,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 115,45 Prozent zugenommen.

Der EssilorLuxottica-Wert an der Börse wurde auf 125,01 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at