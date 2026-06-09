EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie betrug an diesem Tag 146,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,831 EssilorLuxottica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 173,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 182,72 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 18,27 Prozent.

EssilorLuxottica war somit zuletzt am Markt 80,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at