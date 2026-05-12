EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Frühes Investment
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12.05.2026 10:04:15
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die EssilorLuxottica-Anteile bei 136,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das EssilorLuxottica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,730 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 167,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,97 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 21,97 Prozent.
Insgesamt war EssilorLuxottica zuletzt 79,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: essilor
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