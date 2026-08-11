EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.08.2016 wurde das EssilorLuxottica-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114,53 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in EssilorLuxottica-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,732 EssilorLuxottica-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 171,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 495,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,53 Prozent vermehrt.

EssilorLuxottica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at