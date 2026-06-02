EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 171,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das EssilorLuxottica-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,584 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 100,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 172,80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,86 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von EssilorLuxottica betrug jüngst 81,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at