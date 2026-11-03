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EssilorLuxottica Aktie

EssilorLuxottica ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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Lohnender EssilorLuxottica-Einstieg? 03.11.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 100,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das EssilorLuxottica-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,918 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 186,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 853,61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,36 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 84,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: essilor

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