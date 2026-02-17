EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Lukrative EssilorLuxottica-Anlage?
|
17.02.2026 10:11:40
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
EssilorLuxottica-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 135,91 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investierten, hätten nun 0,736 Anteile im Besitz. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Aktien wären am 16.02.2026 180,78 EUR wert, da der Schlussstand 245,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,78 Prozent gesteigert.
EssilorLuxottica wurde am Markt mit 119,64 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|242,50
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.