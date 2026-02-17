EssilorLuxottica Aktie

Lukrative EssilorLuxottica-Anlage? 17.02.2026 10:11:40

EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

EssilorLuxottica-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 135,91 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investierten, hätten nun 0,736 Anteile im Besitz. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Aktien wären am 16.02.2026 180,78 EUR wert, da der Schlussstand 245,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,78 Prozent gesteigert.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 119,64 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

13.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
12.02.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
12.02.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
