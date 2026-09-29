EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EssilorLuxottica-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der EssilorLuxottica-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 167,42 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das EssilorLuxottica-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,730 EssilorLuxottica-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 726,56 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 28.09.2026 auf 146,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,73 Prozent.

Zuletzt verbuchte EssilorLuxottica einen Börsenwert von 66,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at