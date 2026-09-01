EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in EssilorLuxottica eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, befänden sich nun 5,970 EssilorLuxottica-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 160,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,31 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 74,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at