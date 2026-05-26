EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Investmentbeispiel
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26.05.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die EssilorLuxottica-Anteile bei 255,20 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,185 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.05.2026 auf 175,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 861,29 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,39 Prozent verringert.
EssilorLuxottica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: essilor
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