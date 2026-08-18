EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die EssilorLuxottica-Aktie an diesem Tag 267,80 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,341 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 967,14 EUR, da sich der Wert einer EssilorLuxottica-Aktie am 17.08.2026 auf 159,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 40,33 Prozent eingebüßt.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 74,71 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at